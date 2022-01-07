Подразделения спецназа ВДВ России направят в Казахстан в составе сил ОДКБ

Фото: Минобороны РФ

Подразделения спецназа ВДВ России направятся в Казахстан в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в республику продолжают перебрасывать российский миротворческий контингент со штатной техникой.

— Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки Чкаловский, Ивановского соединения ВДВ — на аэродром Иваново-Северный, Ульяновского соединения ВДВ — на аэродром Ульяновск-Восточный, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставкукабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.