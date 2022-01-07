США заявили, что обеспокоены происходящим в Казахстане

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Власти Казахстана могут справиться с беспорядками собственными силами. Для этого им не нужно привлекать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также известно, что США обеспокоены введением режима чрезвычайного положения на территории республики. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

В своей речи он также подчеркнул, что США пытаются получить больше информации относительно сущности просьбы Казахстана об оказании ему срочного содействия.

— Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста. В основе нынешних беспорядков в Казахстане лежат причины экономического и политического характера, — заявил Блинкен, передает ТАСС.

Кроме этого, глава Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены сохраняющимся в Казахстане режимом чрезвычайного положения. Уточняется, что США призвали власти республики соблюдать права протестующих.

— США высоко ценят отношения с Казахстаном и наблюдают за развитием событий с подлинной озабоченностью. Мы призываем всех найти мирное урегулирование, конструктивное урегулирование ситуации, — заключил Блинкен.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.