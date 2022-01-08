Госдеп США одобрил отъезд нескольких сотрудников генконсульства в Алма-Ате

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Власти США положительно оценили добровольное решение сотрудников генконсульства в Алма-Ате и их родственников вернуться на родину, учитывая, что их обязанности не связаны с чрезвычайными ситуациями. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента Соединенных Штатов.

— 7 января 2022 года Госдепартамент одобрил добровольный отъезд госслужащих генерального консульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всех госслужащих генконсульства в Алма-Ате, — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что граждане США, которые находятся в Казахстане, должны осознавать, что протесты с применением насилия могут повлиять на способности американского посольства предоставлять свои услуги, в число которых входит и помощь гражданам Штатов, выезжающим из республики.

В Генконсульстве также заявили, что протесты в Казахстане привели к масштабному разрушению инфраструктуры и зданий правительства, а также к смерти большого числа граждан и правоохранителей, передает ТАСС.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.