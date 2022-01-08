Военно-транспортный самолет доставил в Москву из Казахстана 25 российских туристов

Фото: Минобороны РФ

Военно-транспортный самолет доставил из Алма-Аты в Москву 25 россиян, которые находились в Казахстане в качестве туристов. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке, — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что россияне проводили в Казахстане новогодние каникулы. Из-за обострения ситуации с беспорядками туристам пришлось остаться в отеле. Позже они обратились с просьбой о помощи к российским миротворцам, передает РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.