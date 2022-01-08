Президент Казахстана уволил заместителя секретаря Совбеза

Фото: Резиденция президента Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста замсекретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова. Об этом в субботу, 8 января, сообщила пресс-служба главы государства.

— Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого Абдымомунов участвовал в совещаниях Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности (КНБ), на которых велось обсуждение борьбы с киберугрозами и с деструктивными религиозными течениями.

Ранее бывшего главу КНБ Карима Масимова задержали по подозрению в государственной измене. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Максимову грозит до 15 лет лишения свободы. 5 января указом президента он был освобожден от должности главы КНБ, на которой находился более пяти лет.

6 января Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева, до этого занимавшего пост министра национальной экономики.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.