Пресс-секретарь заявил, что Назарбаев лично передал Токаеву пост председателя Совбеза

Фото: Пресс-служба Совфеда

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно принял решение передать должность председателя Совбеза нынешнему главе республики Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Айдос Укибай.

По его словам, в настоящее время средства массовой информации пытаются дестабилизировать ситуацию в Казахстане за счет фейковых новостей и слухов.

— Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны, — сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что Назарбаев и Токаев всегда старались защищать свой народ и его будущее. Кроме того, даже в эти сложные дни политики показали монолитность власти в республике, передает РИА Новости.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста замсекретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова. До этого Абдымомунов участвовал в совещаниях Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности (КНБ), на которых велось обсуждение борьбы с киберугрозами и с деструктивными религиозными течениями.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.