Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в протестах за деньги

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Один из задержанных протестующих в Алма-Ате рассказал, что он прилетел из Киргизии, чтобы участвовать в беспорядках более чем за 200 долларов. Об этом он рассказал в воскресенье, 9 января.

— Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге, поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился, — рассказал мужчина в эфире телеканала «Хабар 24».

Он также добавил, что ему купили билет на рейс, по которому он 2 января прилетел в Алма-Ату.

В Казахстане его перевезли на квартиру, где находилось еще несколько выходцев из Узбекистана и Таджикистана. Всего их было около десяти человек.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.