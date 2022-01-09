Доминиканская полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити

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Полиция Доминиканы задержала Родольфа Жаара, одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил дипломатический источник.

— Считающийся одним из главных подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля Родольф Жаар... задержан доминиканской полицией в субботу 8 января по приказу американских властей, — сказал собеседник портала Juno7.

Уточняется, что Жаара задержали после того, как другой фигурант дела, колумбиец Антонио Паласиос, сдал его полиции.

Теперь подозреваемого планируют передать ФБР.

Нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло 7 июля 2021 года. Неизвестные напали ночью, в результате атаки президент погиб, а его жена серьезно пострадала.

После случившегося на территории страны ввели военное положение на 15 дней. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения.

На территории тайваньского представительства 9 июля 2021 года были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента. Задержанные американцы рассказали, что нападение на Моиза организовал иностранец, а целью нападения на резиденцию был его арест, а не убийство. Похороны президента прошли 23 июля.