Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана

Фото: Минобороны РФ

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили развертывание на территории Казахстана. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил командующий миротворцами в республике Андрей Сердюков.

— В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан, — заявил он во время брифинга.

По словам Сердюкова, подразделения миротворцев приступили к выполнению задач. Они будут охранять важные государственные, военные и социальные объекты в Алма-Ате и близлежащих районах.

Командующий добавил, что миротворческие силы останутся в Казахстане до полной стабилизации ситуации в республике, пишет ТАСС.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

По данным на 9 января, жертвами беспорядков в Казахстане оказались более 160 человек, в том числе трое детей.