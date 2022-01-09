Захарова ответила на угрозы США ввести новые санкции против России

Фото: МИД РФ

США действуют по классическому сценарию, пытаясь сломить дух России, однако Москве известно, как нужно на это отвечать. Об этом в воскресенье, 9 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это же классика... По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух, — заявила она в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Захарова добавила, что Россия знает, «как на это отвечать».

До этого агентство Associated Press со ссылкой на американских политиков сообщило, что в США планируют внести Россию в перечень стран, на которые распространяются жесткие ограничения по экспорту, в случае ее «вторжения» на Украину. Ограничения могут коснуться товаров, которые экспортируются из Штатов в РФ. Также санкции могут распространиться на продукцию, которая изготавливается в рамках американской юрисдикции.

В Белом доме испугались «возвращения бумерангом» санкций против России. Санкции, которые могли бы оказать негативное воздействие на Россию в случае ее якобы вторжения на Украину, в том числе и в отношении Газпрома, могут нанести ущерб всей мировой экономике.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий.