Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как привлечь финансовую удачу

Фото: Instagram/@golunovaofficial

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова рассказала, как можно улучшить свое финансовое положение в старый Новый год. Экстрасенс пояснила, что для этого необходимы кошелек, крупная купюра, салфетка или конверт.

По словам эксперта, купюру следует пометить галочкой или другим знаком, затем завернуть ее в салфетку или конверт и положить в кошелек.

— Очень многие писали мне, что после этого у них хорошо пошли дела. Понятно, что деньги с неба не сыпались, но был достаточно приятный доход, — отметила экстрасенс.

Эксперт добавила, что если не помогает одна купюра, можно положить к ней еще одну. Также можно потратить эту купюру и непосредственно в старый Новый год положить новую, тогда можно ждать улучшения финансового благосостояния, заключила Голунова в видео, опубликованном в ее Instagram.

До этого Елена Голунова объяснила, как нужно загадывать желания на старый Новый год. По ее словам, загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится, если сделать это правильно.