«Мне больно»: Марина Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова, которая серьезно пострадала при пожаре в своей московской квартире, вышла на связь в эфире телепередачи «Прямой эфир. Андрей Малахов» и сообщила о своем состоянии.

Исполнительница поблагодарила всех, кто переживает за ее здоровье.

— Мне больно. Хочу быстрее выздороветь. Чтобы в семьях были все здоровы. Я буду делать все возможное, чтобы выписаться до 23 февраля — это день свадьбы моих родителей, — заявила звезда.

Хлебникова призналась, что ее расстраивает отсутствие в больничной палате елки. Она рассказала, что мечтает о скорейшем выздоровлении и о том, чтобы у ее близких все было хорошо.

— Хочу, чтобы люди знали, что все будет хорошо. С квартирой все решим вопросы. У меня чудесная дочка, родители. Мы все решим, — добавила певица.

18 ноября Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей были назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.