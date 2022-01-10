Песков заявил, что у Кремля нет новых инициатив по регулированию соцсетей в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Социальные сети несут не только добро, но и зло. Об этом в понедельник, 10 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о роли интернета в событиях в Казахстане.

— И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая — она давняя. Просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане, — передает его слова РИА Новости.

При этом в России дополнительные меры по регулированию соцсетей пока вводить не планируется, подчеркнул он.

Песков также заявил, что ситуация в Казахстане стала неожиданностью для всех стран ОДКБ, но благодаря должной координации и союзническим отношениям они достойно справились с вызовом.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла 10 января. Ее созыв связан с событиями, происходящими в Казахстане.

Президент России Владимир Путин на сессии ОДКБ заявил, что в Казахстане использовались майданные технологии. Он также сообщил, что в Казахстане проявляет активность международный терроризм. Боевики в стране проходили обучение, направлялись в горячие точки.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

7 января сообщалось, что сумма ущерба от массовых протестов в Казахстане составила порядка 200 миллионов долларов. Уточняется, что в республике пострадали 848 субъектов и 1021 объект бизнеса.

По данным на 9 января, жертвами беспорядков в Казахстане оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе освобождены. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.