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Свыше 70 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Виктория Сикерина

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Свыше 70 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове вылет девяти самолетов перенесли на более позднее время. Один маршрут отменили вовсе. В аэропорту Домодедово задержали 23 рейса, еще один отменили.

Рекордное количество авиарейсов задержали и отменили в Шереметьеве. Их число составило 18 и 22 соответственно.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

10 января в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД) рассказали, что расписание движения электричек Курского и Савеловского направлений изменится в январе. Новый график связан с проведением работ по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров — Каналстрой и Красный Строитель — Щербинка.

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