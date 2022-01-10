СК возбудил дело в отношении давшего пощечину памятнику на Кубани солдата

Фото: СК РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном СК в понедельник, 10 января.

— Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети интернет, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Видео, появившееся в социальных сетях, показывало, как молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и дает одной из скульптур пощечину. После этого подозреваемый показал на скульптурах борцовские захваты и отпустил пинки ногами.

Действия военного сопровождались усмешками, предположительно, его сослуживцев. Кадры были опубликованы в Instagram одного из военных, а затем удалены, отмечает РИА Новости.

23 декабря СУ СК России по Смоленской области задержало блогера, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны в социальных сетях, где обсуждали граффити с советским солдатом. История с оскорбительными высказываниями, которые мужчина написал в комментариях к посту о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде одной из смоленских школ, получила широкий общественный резонанс.

Возбуждено дело «по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». В настоящее время с задержанным блогером проводятся следственные действия, решается вопрос об его аресте.