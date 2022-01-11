«Многие недооценивают ситуацию»: невролог рассказал об опасности стресса

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Сегодня многие люди сталкиваются с нервным истощением. Однако далеко не все понимают, насколько серьезные последствия могут грозить, если игнорировать эту проблему и пускать ее на самотек. Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, чем так опасен для человека стресс.

— Нервная система, как и гормональная, является регулятором всех систем организма. Если человек недосыпает, у него хронические стрессы, много работы, то нервная система дает сбой. Появляются ортостатические проблемы, — рассказал он.

По словам невролога, к таким проблемам относятся: резкое понижение или повышение давления, головокружение, слабость, сильное сердцебиение, внезапное чувство страха и обмороки. Такие симптомы могут быть знакомы и тем, кто сидит на строгой диете, так как они также возникают при длительном голодании. В таком случае очень важно распознать причину симптомов, ведь если ей окажется стресс, это может привести к серьезным последствиям.

Окажись человек с подобными симптомами в больнице, его сразу проверят на заболевания сердца или сосудов. Если же таких заболеваний у него не выявят, то поставят диагноз «нервное истощение». Невролог подчеркнул, что в современном мире никто не застрахован от стресса и перенапряжения, поэтому следует соблюдать режим труда и отдыха и не забывать хорошо питаться.

— Многие люди недооценивают ситуацию, думая, что их здоровье бесконечно. Если работать с огоньком и с надрывом, то рано или поздно мы придем к тому, что появится много проблем со здоровьем, обострятся все хронические болячки и человек получит срыв, — передает его слова Пятый канал.

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