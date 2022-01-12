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Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Юлия Курганова

Общество
Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
Фото: youtube.com

По предварительным данным, причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал инсульт.

Заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович сообщил, что журналист скончался в Доминикане, где отдыхал с женой. Зеленского в тяжелом состоянии отвезли до больницы, медики безуспешно пытались спасти его, сообщается в среду, 12 января, в Telegram-канала «Ura.ru».

Зеленский на протяжении многих лет работал на телеканале «Россия 1». Он вел программу «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы жизни журналист работал на канале «Культура», где курировал сразу несколько передач.

О смерти 46-летнего телеведущего сообщил во вторник, 11 января, замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на странице в Facebook.

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