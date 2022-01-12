Исследование: COVID не может заражать через 20 минут после попадания в воздух

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Коронавирус теряет 90 процентов своей способности заражать в течение 20 минут после попадания в воздух. Причем большая часть потерь происходит в течение первых пяти минут. Об этом свидетельствуют первые в мире моделирования того, как COVID-19 выживает в выдыхаемом воздухе.

Ученые отметили, что полученные результаты подчеркивают важность передачи коронавируса на короткие расстояния. При этом физическое дистанцирование и ношение маски являются наиболее эффективным средством предотвращения инфекции.

— До сих пор наши предположения о том, как долго вирус сохраняется в крошечных воздушно-капельных каплях, основывались на исследованиях, которые включали распыление вируса в герметичные сосуды, называемые барабанами Голдберга, которые вращаются, чтобы капли оставались в воздухе. Используя этот метод, американские исследователи обнаружили, что инфекционный вирус все еще может быть обнаружен через три часа. Однако такие эксперименты не точно воспроизводят то, что происходит, когда мы кашляем или дышим, — рассказал профессор, директор Центра исследований аэрозолей Бристольского университета и ведущий автор исследования Джонатан Рид.

Вместо этого ученые разработали устройство, которое позволяло им генерировать любое количество крошечных вирусосодержащих частиц и мягко левитировать их между двумя электрическими кольцами в течение от пяти секунд до 20 минут.

— Это первый раз, когда кто-либо смог фактически смоделировать, что происходит с аэрозолем во время процесса выдоха, — отметил профессор.

Исследование показало, что по мере того, как вирусные частицы покидают относительно влажные и богатые диоксидом углерода условия в легких, они быстро теряют воду и высыхают. Вирус теряет способность заражать клетки человека, но скорость, с которой частицы высыхают, зависит от относительной влажности окружающего воздуха.

Когда влажность была ниже 50 процентов, то COVID-19 потерял около половины своей заразности в течение пяти секунд, после чего снижение было более медленным и устойчивым. При влажности в 90 процентов снижение заразности было более постепенным, сообщили исследователи.

Они также рассказали, что температура воздуха не влияла на вирусную инфекционность, что противоречит широко распространенному мнению о том, что передача вируса ниже при высоких температурах, сообщается в издании Guardian.

Финские ученые создали способную защитить от COVID-19 молекулу. По данным исследователей, новая молекула TriSb92 защищает от заболевания COVID-19 в течение восьми часов.