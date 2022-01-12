«Мишка работал на износ»: телеведущая Мария Ситтель поделилась воспоминаниями о Михаиле Зеленском

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Телеведущий Михаил Зеленский всегда работал на износ, боролся с жизненными трудностями и всегда сохранял позитивный настрой. Телеведущая Мария Ситтель поделилась с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о скончавшемся коллеге.

Ситтель не может поверить в столь неожиданную кончину друга. По словам телеведущей, она встречалась с Зеленским перед новогодними праздниками, он выглядел вполне здоровым.

— Это не укладывается в моей голове, совершенно не укладывается, потому что буквально десять дней назад мы с ним виделись перед Новым годом и вот теперь Миши нет. Он был таким ярким, таким харизматичным, таким живым, неугомонным. В нем чувствовалась жажда жизни, несмотря на то что с разных сторон судьба его атаковала. Такие превратности и сложности встречались на его пути, но он так легко преодолевал все. Внешне легко, конечно, — рассказала телеведущая «ВМ».

За внешней легкостью скрывалась внутренняя борьба, в которой Зеленский всегда выигрывал благодаря внутренней силе духа. Бороться, по словам Ситтель, телеведущему приходилось не только с собой, но и с проблемами со здоровьем.

— Мишка работал на износ. У него были реабилитационные периоды даже, но все заживало, и мы шли дальше. Сердце не выдерживает таких нагрузок, он так стремился успеть все, что я допускаю, что сердце не выдержало, — подытожила коллега погибшего.

Журналист Дмитрий Киселев поделился воспоминаниями о скоропостижно скончавшемся телеведущем.

О смерти Михаила Зеленского стало известно накануне, 11 января. Предварительная причина смерти — инсульт. Журналисту было 46 лет.

Михаил Зеленский на протяжении нескольких лет работал на канале «Россия 1». Он был ведущим программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы он работал на канале «Культура». Также Зеленский был преподавателем в Высшей школе телевидения «Останкино».

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского.