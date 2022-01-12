Песков посоветовал отписаться от СМИ, сообщающих о принятии закона о QR-кодах с 1 февраля

Фото: Администрация президента РФ

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

13 декабря Володин заявил, что соответствующий законопроект будет снят с рассмотрения.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции, поэтому документ было решено снять с рассмотрения.

20 декабря совет Госдумы принял решение о создании рабочей группы по доработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах.