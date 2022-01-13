Володин заявил о важности прозрачности поступлений денег к иностранным платформам

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо добиться того, чтобы поступления средств к таким платформам, как Google, было прозрачным. Об этом в четверг, 13 января, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, в настоящее время этой прозрачности не наблюдается.

— Да и сам Google не платит налогов в нашей стране. А это десятки миллиардов рублей, которые не получает наш бюджет. А может, и сотен. За ним гоняется весь Евросоюз, чтобы он оплатил налоги во Франции, — цитирует спикера РИА Новости.

До этого Володин заявил, что закон об иностранных агентах разработан с целью обезопасить РФ от постороннего вмешательства. Из-за этого среди журналистов не должно быть иноагентов.

13 января в России празднуется День печати. В эту честь спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко отметила, что учиться на журналистов идут люди, обладающие талантом и неравнодушием. Также она поздравила всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником. Матвиенко подытожила, что печатное слово всегда имело огромное значение для миллиона людей, потому как оно помогает найти ответы на самые сложные вопросы современного общества.