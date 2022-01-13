Рябков: США говорят России «нет» по ключевым пунктам предложений по безопасности

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты и их союзники отказывают России по ключевым пунктам предложений по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 13 января, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, оснований для новых встреч с США по российским предложениям пока нет.

Он также заявил, что «надежда всегда умирает последней», однако уверенности в том, что США и НАТО примут предложения России о гарантиях безопасности, Москва не имеет.

Рябков подытожил, что Москва и Вашингтон имеют множество проблем в двухсторонних отношениях, которыми необходимо заниматься, передает РИА Новости.

12 января заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.

Кроме того, 10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.