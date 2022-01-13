Шаляпин адресовал покойной супруге трогательное стихотворение

Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Российский исполнитель Прохор Шаляпин опубликовал архивный совместный снимок со своей женой Татьяной Дэвис, которая скончалась спустя непродолжительное время после их свадьбы, а также трогательное стихотворение современного поэта Владимира Листомирова, посредством которого выразил чувства к ушедшей возлюбленной.

— Я любил тебя? Боже, конечно же, я любил. Но не так, как народ любит музыку и вино. Если я был ранением, ты была — белый бинт. Между жизнью и смертью связующее звено. И от этой любви можно было сойти с ума, — процитировал поэта Шаляпин на своей странице в социальной сети Instagram.

Подписчики исполнителя поддержали его в комментариях.

«Человек, которому не дано чувство любви, не сможет так петь»; «Вам очень повезло: вам дано умение любить и быть любимым»; «Красиво, очень глубоко и душевно, до боли», — написали они.

Однако нашлись и те, на кого не произвели впечатление слова музыканта. Они усомнились в его искренности упрекнув в корыстном интересе к покойной супруге.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с 42-летней миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Но их счастье длилось недолго. Вскоре после свадьбы супруга певца заразилась коронавирусом и попала в больницу. 30 сентября стало известно, что она скончалась.

Позже стало известно, что состоятельная дама успела подарить ему четыре квартиры в Москве стоимостью 70 миллионов рублей. Сам Шаляпин заявил, что не собирается возвращать недвижимость родственникам жены.