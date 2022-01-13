Сильный снегопад в Москве продлится до 14 января

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Снегопад в Москве прекратится только в 21:00 в пятницу, 14 января. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, его прирост может составить до 10 сантиметров, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду, — уточнил заммэра столицы.

Бирюков заявил, что городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. В связи с непогодой аварийные службы дежурят круглосуточно. Электрикам были даны указания подготовить дополнительные генераторы. Более того, по мере выпадения осадков коммунальщики преступят к подметанию проезжей части – особое внимание уделят пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метро и МЦК. Ближайшие работы намечены на 16:00.

Заммэра отметил, что на МКАДе и в ТиНАО будут дежурить тягачи. Он также просил горожан на время непогоды отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.