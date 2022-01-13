Пассажир разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 умер в больнице

Фото: Скриншот видео СКР

Скончался пассажир совершившего аварийную посадку в Удмуртии вертолета Ми-2. Об этом в четверг, 13 января, сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что за жизнь 53-летнего Ильи врачи боролись более двух недель. Однако, несмотря на все усилия, в ночь на 13 декабря мужчина скончался, не приходя в сознание, говорится в сообщении.

Видео: СК РФ

Аварийная посадка вертолета Ми-2 в Удмуртии

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

После сообщений об аварийной посадке, к месту происшествия выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента СК инициировал проверку.

28 декабря спасатели обнаружили вертолет. Он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб. Оба человека, которые находились на борту вертолета, были переданы медикам. СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался.

Выжившего при крушении пассажира доставили в тяжелом состоянии в больницу.