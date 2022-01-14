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В ФРГ рассказали, какие проблемы для Запада создаст отключение России от SWIFT

Виктория Храменкова

Экономика
В ФРГ рассказали, какие проблемы для Запада создаст отключение России от SWIFT
Фото: facebook.com/SWIFT

Западные страны могут столкнуться со значительными экономическими проблемами, если будет принято решение по отключению России от системы SWIFT. Об этом в пятницу, 14 декабря, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Появление проблем Хермес связал с тем, что Российская Федерации сильно интегрирована в мировую экономику. Поэтому наибольший урон будет нанесен финансовым организациям, которые работают с Россией.

Помимо этого, миллиарды потеряют западные банки и кредитные институты. Также текущие деловые контакты будут осложнены, поэтому многие сделки потеряют смысл.

— Если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. В результате такого развития событий Запад не получит никакого выигрыша, —передает WirtschaftsWoche слова специалиста.

9 декабря стало известно о предложении Яна Бжезинского, экс-заместителя помощника министра обороны США, сына политолога Збигнева Бжезинского, отключить Россию от SWIFT на несколько дней. По мнению политика, такая мера послужит «предупредительным ударом» для Москвы.

13 декабря украинский экономист Александр Хмелевский рассказал, что угрозы Соединенных Штатов отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину бессмысленны.

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