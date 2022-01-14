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Какие поправки внесет правительство ко второму чтению законопроекта о QR-кодах

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Какие поправки внесет правительство ко второму чтению законопроекта о QR-кодах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января, сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. Теперь правительство будет вносить поправки к законопроекту. «Вечерняя Москва» рассказывает, какие поправки внесут в документ.

Так, например, с 1 февраля 2022 года россияне смогут использовать ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом для входа в общественные места.

Кроме того, Министерство здравоохранения России сможет устанавливать сроки действия ковид-сертификата в отношении тех граждан РФ, которые имеют медицинские противопоказания к прививке и, как следствие, медотвод.

Также военнослужащие и приравненные к ним лица будут получать сертификаты с соблюдением требований защиты личной информации.

2 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект, предлагающий введение QR-кодов на транспорте, рассматривать не будут. Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий распространения коронавируса.

20 декабря совет Госдумы принял решение создать рабочую группу по доработке первого законопроекта.

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