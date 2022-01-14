Запад обвинили в несостоятельности по сравнению с Путиным

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Политика президента России Владимира Путина раскрыла несостоятельность должностных лиц и дипломатов стран Запада. Такое мнение в газете The Wall Street Journal выразил журналист Уолтер Мид.

По его словам, российский лидер восстанавливает Советский Союз прямо «под носом» у Запада, который «заблудился в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности».

— Убежденные в том, что в наш просвещенный постисторический век старые правила силовой политики применять нельзя, европейцы болтали о мягкой силе, в результате чего лишь оказались «не у дел» при проведении ключевых переговоров между США и Россией по Украине, — написал обозреватель.

Он также добавил, что пока в США применяли политику грубой поляризации, Россия и Китай становились сильнее.

Мид подытожил, что Запад будет находиться в невыгодной позиции до тех пор, пока его лидеры не начнут восстанавливать эффективную внешнюю политику.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России из-за действий Запада пришел конец. По его словам, все это время Москва была очень терпелива в отношениях с Вашингтоном и НАТО, однако теперь пора ожидать конкретных ответов на предложения РФ.

В начале декабря 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты опасаются желания президента России Владимира Путина войти в историю, воссоздав Советский Союз.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Нуланд прекрасно разбирается в политике и осознает, что воссоздать СССР невозможно.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что США обвиняют Россию в желании восстановить Советский Союз, чтобы «заставить соперников оправдываться». Он добавил, что Москве не стоит вестись на такие уловки, тем более что они озвучиваются не самыми влиятельными в США людьми.