Пушков раскритиковал идею Зеленского провести саммит с Путиным и Байденом

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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении виртуального саммита с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Комментируя инициативу Зеленского он заявил, что эти переговоры не нужны никому, кроме самого президента Украины.

— Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина — не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

В пятницу, 14 января, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

23 декабря пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова Путина о том, что Украина планирует военную операцию в Донбассе, не соответствуют действительности. Делегация страны в трехсторонней контактной группе, как уточнил он, проделала «титаническую» работу для прекращения режима огня. России следует сконцентрироваться на выполнении договоренностей, заключил дипломат.