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Восемьсот вузов России смогут провести приемную кампанию дистанционно в 2022 году

Анастасия Колоскова

Общество
Восемьсот вузов России смогут провести приемную кампанию дистанционно в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Восемьсот российских университетов смогут в этом году провести прием абитуриентов при помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщила пресс-службы партии «Единая Россия».

— В 2022 году больше вузов проведут приемную кампанию через сервис «Поступление в вуз онлайн» — усовершенствовать работу сервиса с этой целью предлагала «Единая Россия». В этом году провести дистанционную приемную кампанию смогут уже 800 высших учебных заведений, — цитирует сообщение РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что суперсервис также станет удобнее для пользования абитуриентами.

В октябре прошлого года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2022 году суперсервис «Поступление в вуз онлайн» должны распространить почти на все государственные университеты.

До этого Министерство науки и высшего образования России выступило с предложением изменить правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Поступающим предлагается самим выбирать, по результатам каких экзаменов их будут зачислять в вузы.

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