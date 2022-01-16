Российские миротворцы вылетели из Казахстана на 19 самолетах

Фото: Минобороны РФ

Из казахского аэропорта в Алма-Аты вылетели 19 самолетов с российскими миротворцами. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в Минобороны РФ.

— В настоящее время 19 самолетов (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома Алма-Аты и находятся в воздухе, — передает сообщение РИА Новости.

Самолеты доставят военных на аэродром Чкаловский в Подмосковье. На месте произойдет их торжественная встреча с участием командования ВДВ. После этого солдаты разгрузят прилетевшие борты и отправятся на место их постоянной дислокации.

До этого было названо число погибших при протестах в Казахстане. В ходе массовых беспорядков, которые проходили в Казахстане, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января все десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.