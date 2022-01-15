Названо число погибших во время беспорядков в Казахстане

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В ходе массовых беспорядков, которые проходили в Казахстане, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры республики Серик Шалабаев во время пресс-конференции.

— В морги доставлены 225 погибших <…>, в их числе 19 полицейских и военнослужащих, — приводят его слова РИА Новости.

Шалабаев отметил, что в ходе беспорядков потерпевшими считаются 4578 человек. Из них 4353 получили ранения, в том числе 3393 силовика.

Директор департамента по связям с общественностью Минздрава Казахстана Асель Артакшинова пояснила, что из 225 погибших 175 скончались в медицинских учреждениях.

По данным на 9 января, жертвами беспорядков считались более 160 человек, в том числе трое детей.

До этого сообщалось, что два зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули должности глав государственных казахстанских компаний.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января все десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.