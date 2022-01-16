СМИ: талибы* использовали слезоточивый газ против демонстрации женщин в Кабуле

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В Кабуле прошла демонстрация женщин, которые борются против вводимых новым режимом ограничений. Талибы* в ответ применили слезоточивый газ. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщает афганское агентство Aamaj News.

Отмечается, что «группа афганских женщин вышла на улицы Кабула» и протестует против вводимых по отношению к женщинам ограничений. Для разгона акции «Талибан»* применил слезоточивый газ.

В декабре сообщалось, что российские военные самолеты Ил-76 доставили в столицу Афганистана Кабул гуманитарную помощь. Они доставили 36 тонн гуманитарного груза.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.