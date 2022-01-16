Более 1,3 тысячи единиц оружия украли в ходе протестов в Алма-Ате

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Участники массовых беспорядков в казахском городе Алма-Ата похитили свыше 1,3 тысячи единиц оружия во время захвата оружейных магазинов. Об этом сообщил руководитель Департамента полиции по городу Канат Таймерденов в воскресенье, 16 января.

Он отметил, что группы протестующих захватили семь точек продажи оружия.

— Было похищено 1347 единиц оружия, — заявил глава ведомства по Алма-Аты.

Таймерденов добавил, что всего участники митингов украли 501 единицу нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.

— Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было семь нападений на морги, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами, — передает ТАСС его слова.

15 января стало известно, что в ходе массовых беспорядков, которые проходили в Казахстане, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.