Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на вдову Градского

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В дежурную часть Наро-Фоминска в воскресенье, 16 января, обратилась вдова Александра Градского Марина Коташенко, сообщив о нападении на нее.

Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глагольево на автомобиле, она почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие. Они заставили проследовать вдову музыканта к ее дому, где забрали крупную сумму денег и скрылись.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на розыск и задержание злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатое наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

Однако позже стало известно, что артист оставил после себя крупные задолженности по налогам. По информации СМИ, музыкант якобы должен заплатить государству 523 тысячи рублей. Из них 27 тысяч рублей составляет налог на землю, а 43 тысячи — транспортный. Однако наиболее крупная сумма приходится на имущественный налог — 363 тысячи рублей. Уточнялось, что в прошлом году музыкант приобрел дорогостоящий объект недвижимости.