Терапевт объяснил, почему долго сидеть перед телевизором смертельно опасно

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Долгое сидение перед телевизором может быть смертельно опасным. Чем оно грозит и как избежать негативных последствий, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Расположившись перед телевизором, человек может долгое время сидеть без движения и не менять позу. Это чревато застоем крови в сосудах и образованием тромбов, предупредил медик.

— Иногда в венах ног формируются тромбы. Это сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови, — сообщил Сапего в интервью радио Sputnik.

В случае, если тромб попадет в легочную артерию, может наступить угрожающее жизни состояние. Тромб закупорит легочную артерию, кровь остановится и не будет насыщаться кислородом, появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает, предупредил терапевт.

Он назвал симптомы, при появлении которых нужно срочно вызвать скорую. Это покраснение или опухание ноги, боль в ней, необъяснимая одышка и боль в грудной клетке.

По словам врача, достаточно провести за просмотром телевизора два часа, чтобы появилась угроза застоя крови в венах и, соответственно, тромбоэмболии легочной артерии. Если сидеть, поджав или скрестив ноги, то риски увеличиваются. Тесная, давящая и неэластичная одежда тоже усугубляет ситуацию, добавил Сапего.

Чтобы предотвратить застой крови и образование тромбов, необходимо двигаться. Следует каждый час вставать на пять-десять минут, прохаживаться, сгибать и разгибать ступни ног, вставать на носочки, посоветовал врач.

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