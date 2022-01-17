Гинцбург предупредил о смертельном риске из-за «живой вакцины» от COVID-19

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что любой циркулирующий штамм коронавируса, не только «омикрон», может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание. Но ученый предупредил, что такая вакцинация может нести различные риски, в том числе и смертельные.

— Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов, — сообщил академик, передает ТАСС.

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Центр имени Гамалеи рассчитывает создать вакцину от COVID-19 на основе нескольких штаммов. Ученые рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса на основе сразу нескольких штаммов. Ими могут быть «дельта» и «омикрон», сообщил замдиректора центра Денис Логунов.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.