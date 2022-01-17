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Более ста семей эвакуировали на Самоа из-за цунами

Полина Долганова

В мире
Более ста семей эвакуировали на Самоа из-за цунами
Фото: Pexels

Более ста семей эвакуировали из деревень на Самоа из-за огромных волн, которые обрушились на побережье по причине извержения вулкана на островах Тонга. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили на радио Eyespy.

— Сообщается об огромных волнах, обрушившихся на береговую линию и причинивших некоторый ущерб домам в Палаули и Сатупайтеа, — сообщили на радиостанции.

До этого около 230 человек в Японии получили предписания об эвакуации. Необходимость в этом возросла после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, поскольку затем начала существовать угроза цунами. Предупреждения действовало для жителей Аомори, Иватэ, Мияги, Тибы, Токусимы, Коти, Миядзаки и Кагосимы. Кроме этого, власти попросили укрыться в эвакуационных центрах всех жителей прибрежных регионов.

7 октября в северо-западной части японской префектуры Тиба произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. При этом в Японии не объявили угрозу цунами. Информации о гражданах России, которые могли пострадать во время землетрясения на территории Японии, не поступало в российское посольство.

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