Более ста семей эвакуировали на Самоа из-за цунами

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Более ста семей эвакуировали из деревень на Самоа из-за огромных волн, которые обрушились на побережье по причине извержения вулкана на островах Тонга. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили на радио Eyespy.

— Сообщается об огромных волнах, обрушившихся на береговую линию и причинивших некоторый ущерб домам в Палаули и Сатупайтеа, — сообщили на радиостанции.

BREAKING: The Pacific Island nation of Tonga is tonight the scene of a disaster after a tsunami struck. An underwater volcano erupted, plumes of smoke blacking out the sky and sending powerful waves through villages. https://t.co/wx2NZaxEPi @AlexLewisJourno #7NEWS pic.twitter.com/7Nng0zmT3d — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 15, 2022

До этого около 230 человек в Японии получили предписания об эвакуации. Необходимость в этом возросла после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, поскольку затем начала существовать угроза цунами. Предупреждения действовало для жителей Аомори, Иватэ, Мияги, Тибы, Токусимы, Коти, Миядзаки и Кагосимы. Кроме этого, власти попросили укрыться в эвакуационных центрах всех жителей прибрежных регионов.

7 октября в северо-западной части японской префектуры Тиба произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. При этом в Японии не объявили угрозу цунами. Информации о гражданах России, которые могли пострадать во время землетрясения на территории Японии, не поступало в российское посольство.