Токаев снял племянника Назарбаева с поста первого зампреда КНБ Казахстана

Фото: Администрация президента РФ

Первого зампредседателя Комитета нацбезопасности Казахстана Самата Абиша сняли с должности в понедельник, 17 января. Соответствующее распоряжение дал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Известно, что Абиш приходится племянником бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

— Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, — цитирует сообщение пресс-службы президента ТАСС.

Несколькими часами ранее супруг средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев сообщил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В своем заявлении предприниматель поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своего ухода он не назвал. Кулибаев и его жена являются владельцами самого крупного банка страны — Народного банка Казахстана.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.