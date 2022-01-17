Зять Назарбаева сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей Казахстана

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Супруг средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев в понедельник, 17 января, сообщил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом сказано в его заявлении на сайте палаты.

— С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — написал Кулибаев.

В заявлении предприниматель поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своего ухода он не назвал.

Кулибаев и его жена являются владельцами самого крупного банка страны — Народного банка Казахстана.

Два зятя Назарбаева покинули должности глав государственных компаний. Муж младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии — Димаш Досанов — ушел с поста гендиректора и председателя правления казахстанской госкомпании «КазТрансОйл».

13 января младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выразила благодарность согражданам за поддержку ее отца, который в настоящее время получает от казахов много сообщений. Она добавила, что ей тяжело наблюдать за тем, как в ее родной стране гибнут люди.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января все десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.