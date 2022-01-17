«Я не сяду»: Порошенко заявил, что не позволит отправить себя в тюрьму

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 января, заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму.

По его словам, защищая себя, он оберегает Украину.

Он также добавил, что хорошо знает бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко и не имеет с ней ничего общего.

— Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себе посадить. Я — не Тимошенко. Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину, — цитирует экс-политика РИА Новости.

В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где должен состояться суд по делу о государственной измене. Утром 17 января бывший украинский лидер приехал в аэропорт имени Ф. Шопена в Варшаве, чтобы улететь в Киев рейсом, запланированным на 06:40 по местному времени (08:40 по московскому).

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене.