В Германии подтвердили важность участия России в вопросах безопасности Европы

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Участие России в переговорах по гарантиям безопасности необходимо для Европы, а возвращение РФ в глобальный кодекс поможет достигнуть общих целей. Об этом в понедельник, 17 января, заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и бывший зампред партии Ральф Штегнер.

По его словам, Германия готова поддерживать диалог с российской стороной.

— Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу. Он дает надежду на продвижение вперед <...>. Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно, — подчеркнул политик.

Он также заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом, который поддерживают не все, однако в Германии возможно достигнуть согласия по данному проекту, пишет газета «Известия».

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что кабинет министров Германии хочет добиться стабильности в отношениях с Россией. По ее словам, ФРГ и РФ имеют длинный список тем для обсуждения.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.