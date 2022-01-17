Посол Франции заявил о готовности Европы обсуждать с РФ предложения по безопасности

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол Франции в России Пьер Леви в понедельник, 17 января, заявил, что Европа готова обсуждать с российской стороной предложения по гарантиям безопасности.

По его словам, представители европейских министерств иностранных дел на прошлой неделе сформулировали единую позицию Европы по вопросам наращивания военных мощностей РФ на границе с Украиной и предложений Москвы по гарантиям безопасности.

— Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету, — цитирует посла РИА Новости.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе ядерных.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.