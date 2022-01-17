Две машины столкнулись на 100-м километре внутренней стороны МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 100-й километр Карта всех событий

На 100-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух машин. Из-за этого на участке, где произошла авария, затруднено движение в сторону Ярославского шоссе. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе национального парка «Лосиный остров».

— Занято две полосы из пяти. Движение в сторону Ярославского шоссе затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Дептранса.

На месте аварии уже работаю оперативные службы.

ДТП на юго-западе Москвы

Утром 17 января в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16 в Москве.

В ведомстве отметили, что врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

В ходе разговора с инспекторами водитель пояснил, что «даже не знал, что здесь есть пешеходный переход».

Позже ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлен момент ДТП с матерью и ребенком на Университетском проспекте. На них видно, как легковой автомобиль мчится по дороге. Находящийся за рулем водитель не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает человека.