«Манера западных коллег»: Лавров заявил, что РФ не ведет политику по принципу «если»

Фото: МИД РФ

Россия не ведет свою политику по принципу «если». Об этом в понедельник, 17 января, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое мнение он выразил в ответ на вопрос о возможном провале переговоров по стратегической безопасности.

По его словам, политикой по принципу «если» чаще пользуются страны Запада, по любому поводу угрожающие Москве новыми санкциями.

— Мы нашу политику не выстраиваем по принципу «что будет, если». Это, скорее, манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении РФ практически ежедневно, — цитирует министра РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.