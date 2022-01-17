Терапевт раскрыла неожиданный признак штамма «омикрон»

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Неожиданным симптомом штамма коронавируса «омикрон» может быть конъюнктивит. Об этом заявила британский врач-терапевт Нина Аслам.

По ее словам, в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми COVID-19 может попасть в организм. Аслам подчеркнула, что конъюнктивит как признак заболевания новым вариантом может развиться при бессимптомной форме инфицирования, отмечает Daily Express.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.