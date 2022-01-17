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«Организатор перевозок» проверит действия водителя автобуса при конфликте с пассажиром

Георгий Соланович

Город
«Организатор перевозок» проверит действия водителя автобуса при конфликте с пассажиром
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

ГКУ «Организатор перевозок» проверит водителя автобуса на корректность действий во время конфликта с одним из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— КУ «Организатор перевозок» проводит проверку по факту конфликта, который произошел 15 января между водителем и пассажиром на маршруте 591. В ходе конфликта пассажир угрожал водителю, а также другим людям в салоне автобуса. Заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, — уточнили в пресс-службе.

«Трансавтолиз» уже предоставил все необходимые сведения для проведения проверки. В случае если поведение водителя будет признано неправомерным, в отношении него применят меры взыскания.

Днем 16 января стало известно, что уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» возбудили по факту незаконных действий молодого человека в общественном транспорте Москвы. По данным ведомства, в Сети распространилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес попутчиков в столичном автобусе.

В этот же день глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем республики и оскорблял пассажиров московского автобуса.

В результате сотрудники полиции задержали мужчину, который оскорблял пассажиров и угрожал им в столичном автобусе. 29-летний подозреваемый был задержан в Калужской области. Позднее он принес извинения за свои действия.

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