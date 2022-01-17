Порошенко пропал из списка внутригосударственного розыска Украины

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко пропал из перечня лиц, находящихся в розыске. Об этом свидетельствуют данные украинского МВД в понедельник, 17 января.

Профайл экс-лидера больше не появляется по запросу «Порошенко Петр Алексеевич», отмечает РИА Новости.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.

В ходе заседания Порошенко ненадолго заснул: бывший президент закрыл глаза, затем облокотился на руку и стал клонить голову. Порошенко удалось поспать чуть более минуты, после этого он открыл глаза. Внимание на это не обратил никто из участников заседания, в том числе судья.