КНДР подтвердила испытание тактических управляемых ракет

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Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило проведение в понедельник, 17 января, испытания тактических управляемых ракет Академией оборонных наук Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом во вторник, 18 января, сообщило агентство Yonhap.

ЦТАК информировало, что ракеты поразили островную цель у восточного побережья страны. Таким образом, Академия оборонных наук подтвердила точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы.

17 января власти Японии подтвердили, что КНДР запустила две баллистические ракеты. Это уже четвертый запуск, осуществленный Северной Кореей с начала года.

11 января сообщалось, что Северная Корея произвела в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров.

Это было второе испытание вооружений Северной Кореи в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревали, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.