Организатора ремонтных работ в «Президент-Отеле» задержали по делу о гибели двух рабочих

Фото: Прокуратура Москвы

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Правоохранители задержали организатора ремонтных работ в столичном «Президент-Отеле», где вечером 13 января при падении лифта погибли двое рабочих. Об этом во вторник, 18 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, задержанным оказался 32-летний индивидуальный предприниматель Давид Г. Ремонт лифта он организовал по заказу другой компании.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Гибель двух рабочих в московском «Президент-Отеле»

Вечером 13 января стало известно, что в «Президент-Отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое рабочих. Один из них погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.

В столичной прокуратуре сообщили, что рабочие погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В связи со случившимся ведомство начало проверку, в ходе которой прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже стало известно, что трагический случай с падением лифта произошел после начала пожарной проверки, которую проводили сотрудники МЧС.