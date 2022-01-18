Организатора ремонтных работ в «Президент-Отеле» задержали по делу о гибели двух рабочих
Правоохранители задержали организатора ремонтных работ в столичном «Президент-Отеле», где вечером 13 января при падении лифта погибли двое рабочих. Об этом во вторник, 18 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
По данным агентства, задержанным оказался 32-летний индивидуальный предприниматель Давид Г. Ремонт лифта он организовал по заказу другой компании.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Гибель двух рабочих в московском «Президент-Отеле»
Вечером 13 января стало известно, что в «Президент-Отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое рабочих. Один из них погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.
В столичной прокуратуре сообщили, что рабочие погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В связи со случившимся ведомство начало проверку, в ходе которой прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Позже стало известно, что трагический случай с падением лифта произошел после начала пожарной проверки, которую проводили сотрудники МЧС.